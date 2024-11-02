3 ноября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда ставит перед собой задачу вернуться в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне не получилось этого добиться, причем именно из-за Астон Виллы. И, похоже, в Лондоне решили, что не хватило голов Кейна, что ушел летом прошлого года в Баварию - и в нынешнее межсезонье инвестировали средства в основном в приобретение нового центрфорварда, Соланке. Тот пока что отметился только парой голов - явно менее раскрученный Джонсон забил больше. В целом, пока что англичане явно лучше проявляют себя в Лиге Европы, где выиграли кряду у Карабаха, Ференцвароша и АЗ. В рамках АПЛ старт был очень слаб: 1 победа и 4 очка в 4-х первых турах. Но потом шпоры сумели набрать обороты, побеждая у всех, кроме Брайтона. Тем неожиданнее была осечка с Кристал Пэлас - слабо стартовавшему соседу уступили 0:1. Но потом реабилитировались, выбив Манчестер Сити из Кубка Лиги.

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Астон Вилла

Клуб в этом сезоне дебютирует в Лиге чемпионов (именно в таком формате - в свое время он побеждал в Кубке европейских чемпионов). И делает это классно, впрочем, как обычно у такого гика, как Эмери. Он даже Баварию обыграл, 1:0. До победы над немцами был выездной разгром Янг Бойз 3:0, а на прошлой неделе оформили уверенные 2:0 с Болоньей, другим новичком турнира. Да и в Премьер-Лиге получился вполне достойный старт - вилланы проиграли только Арсеналу, еще в августе. Правда, в последнее время выросло количество ничьих: 1:1 с Борнмутом стали уже третьим мирным исходом за 4 тура. И до этого тоже была недавняя осечка, когда не выиграли у аутсайдера, Ипсвича. На этой неделе уступили Кристал Пэлас, но это в Кубке Лиги - не исключено, что турнир просто сплавили.

Статистика личных встреч

Виллане трижды в прошлом году выиграли у Хотспурс. Но в марте в Бирмингеме они разгромно уступили 0:4.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом шпор, но вилланы стабильнее проходят дистанцию. Ставим на то, что гости из Бирмингема не проиграют (коэффициент - 1,952).