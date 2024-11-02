Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
03.11.2024 16:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:28
34
0

Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 ноября в 16:00 по Киеву

02 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:28
34
0
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда ставит перед собой задачу вернуться в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне не получилось этого добиться, причем именно из-за Астон Виллы. И, похоже, в Лондоне решили, что не хватило голов Кейна, что ушел летом прошлого года в Баварию - и в нынешнее межсезонье инвестировали средства в основном в приобретение нового центрфорварда, Соланке. Тот пока что отметился только парой голов - явно менее раскрученный Джонсон забил больше. В целом, пока что англичане явно лучше проявляют себя в Лиге Европы, где выиграли кряду у Карабаха, Ференцвароша и АЗ. В рамках АПЛ старт был очень слаб: 1 победа и 4 очка в 4-х первых турах. Но потом шпоры сумели набрать обороты, побеждая у всех, кроме Брайтона. Тем неожиданнее была осечка с Кристал Пэлас - слабо стартовавшему соседу уступили 0:1. Но потом реабилитировались, выбив Манчестер Сити из Кубка Лиги.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Астон Вилла

Клуб в этом сезоне дебютирует в Лиге чемпионов (именно в таком формате - в свое время он побеждал в Кубке европейских чемпионов). И делает это классно, впрочем, как обычно у такого гика, как Эмери. Он даже Баварию обыграл, 1:0. До победы над немцами был выездной разгром Янг Бойз 3:0, а на прошлой неделе оформили уверенные 2:0 с Болоньей, другим новичком турнира. Да и в Премьер-Лиге получился вполне достойный старт - вилланы проиграли только Арсеналу, еще в августе. Правда, в последнее время выросло количество ничьих: 1:1 с Борнмутом стали уже третьим мирным исходом за 4 тура. И до этого тоже была недавняя осечка, когда не выиграли у аутсайдера, Ипсвича. На этой неделе уступили Кристал Пэлас, но это в Кубке Лиги - не исключено, что турнир просто сплавили.

Статистика личных встреч

Виллане трижды в прошлом году выиграли у Хотспурс. Но в марте в Бирмингеме они разгромно уступили 0:4.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом шпор, но вилланы стабильнее проходят дистанцию. Ставим на то, что гости из Бирмингема не проиграют (коэффициент - 1,952).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
3 ноября 2024 -
16:00
Астон Вилла
Астон Вилла не проиграет 1.95 Сделать ставку
По теме:
«Пока что рано об этом говорить». Ван Дейк – про чемпионство
ВИДЕО. Фанаты клуба АПЛ после сенсации посвятили песню украинской звезде
Необычная минута молчания состоялась в Чемпионшипе. Поговорили о наболевшем
Тоттенхэм Астон Вилла Тоттенхэм - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Футбол | 02 ноября 2024, 09:05 15
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу

Флорентино готов рассмотреть продажу украинца летом 2025 года

Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
Футбол | 02 ноября 2024, 17:36 5
Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове

Команда Лупашко одержала третью победу подряд

Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Футбол | 02.11.2024, 03:11
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Футбол | 02.11.2024, 07:48
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Тренер Черноморца: «Мы были Шахтером, а Шахтер был Арсеналом»
Футбол | 02.11.2024, 21:19
Тренер Черноморца: «Мы были Шахтером, а Шахтер был Арсеналом»
Тренер Черноморца: «Мы были Шахтером, а Шахтер был Арсеналом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 11
Бокс
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем