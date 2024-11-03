Тоттенхэм забил во втором тайме Астон Вилле четыре гола
Команды встречались 3 ноября в рамках 10-го тура АПЛ
3 ноября в Лондоне состоялась игра 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».
В первом тайме гости хорошо комбинировали на поле. На 32-й минуте Морган Роджерс открыл счет в матче. С минимальным преимуществом «Астон Виллы» команды ушли на перерыв.
На вторую половину игры игроки «Тоттенхэма» вышли с намерением разгромить соперника. На 49-й минуте Бреннан Джонсон сравнял счет. Далее дубль Доминика Соланке на 75-й и 79-й минутах, а на 90+6 Джеймс Мэддисон установил окончательный результат - 4:1.
Интересно, что подопечные Унаи Эмери попали лишь однажды в створ ворот, и именно этот удар принес гол в первом тайме.
Английская Премьер-лига. 10-й тур. 3 ноября.
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 4:1
Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32.
Фотоотчет матча.
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