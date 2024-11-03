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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
03.11.2024 16:00 – FT 4 : 1
Астон Вилла
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Англия
03 ноября 2024, 18:22 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:26
122
0

Тоттенхэм забил во втором тайме Астон Вилле четыре гола

Команды встречались 3 ноября в рамках 10-го тура АПЛ

03 ноября 2024, 18:22 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:26
122
0
Тоттенхэм забил во втором тайме Астон Вилле четыре гола
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в Лондоне состоялась игра 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».

В первом тайме гости хорошо комбинировали на поле. На 32-й минуте Морган Роджерс открыл счет в матче. С минимальным преимуществом «Астон Виллы» команды ушли на перерыв.

На вторую половину игры игроки «Тоттенхэма» вышли с намерением разгромить соперника. На 49-й минуте Бреннан Джонсон сравнял счет. Далее дубль Доминика Соланке на 75-й и 79-й минутах, а на 90+6 Джеймс Мэддисон установил окончательный результат - 4:1.

Интересно, что подопечные Унаи Эмери попали лишь однажды в створ ворот, и именно этот удар принес гол в первом тайме.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 3 ноября.

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 4:1

Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32.

Фотоотчет матча.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Астон Вилла Тоттенхэм - Астон Вилла Унаи Эмери
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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