Тоттенхэм забил во втором тайме Астон Вилле четыре гола

3 ноября в Лондоне состоялась игра 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».

В первом тайме гости хорошо комбинировали на поле. На 32-й минуте Морган Роджерс открыл счет в матче. С минимальным преимуществом «Астон Виллы» команды ушли на перерыв.

На вторую половину игры игроки «Тоттенхэма» вышли с намерением разгромить соперника. На 49-й минуте Бреннан Джонсон сравнял счет. Далее дубль Доминика Соланке на 75-й и 79-й минутах, а на 90+6 Джеймс Мэддисон установил окончательный результат - 4:1.

Интересно, что подопечные Унаи Эмери попали лишь однажды в створ ворот, и именно этот удар принес гол в первом тайме.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 3 ноября.

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 4:1

Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32.

Фотоотчет матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine