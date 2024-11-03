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  4. Замена Винисиуса? Реал нацелился на нападающего Серии А
Испания
03 ноября 2024, 19:32 |
955
2

Замена Винисиуса? Реал нацелился на нападающего Серии А

Сливочные интересуются Адемолой Лукманом

03 ноября 2024, 19:32 |
955
2
Замена Винисиуса? Реал нацелился на нападающего Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

«Реал» интересуется нападающим «Аталанты» Адемолой Лукманом, сообщает Fichajes.

По информации источника, королевский клуб рассматривает Лукмана как замену звездному вингеру Винисиусу Жуниору, если бразилец покинет клуб. Форвардом интересовался «Реал» еще до 2024 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.Аталанта может продать своего форварда за 60 миллионов евро. Контракт Лукмана с итальянским клубом рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Лукман провел за «Аталанту» в Серии А 8 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Вест Хэм».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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OKs100
Лучше бы купили Довбыка.
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Saar
Аталанта, тримай його!  
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