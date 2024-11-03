Герой финала Лиги Европы может продолжить карьеру в АПЛ

«Вест Хэм» зимой хочет подписать ключевого нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана, сообщает TEAMtalk.

Как сообщает источник, английский клуб интересовался форвардом еще до летнего трансферного окна.«Аталанта» потребует за нападающего 60 миллионов евро.

Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до 2026 года, «Аталанта» намерена продлить его еще на несколько лет. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лукман провел за «Аталанту» в Серии А 8 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Арсенал».