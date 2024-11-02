Мегазвезда может покинуть Реал и получить миллиард евро. Есть еще варианты
Винисиус Жуниор рассматривает уход из «королевского клуба»
Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.
По информации авторитетного испанского портала Relevo, Винисиус не отклонил идею перехода в неназванный саудовский клуб. Безумное предложение на 5 лет с зарплатой в 1 миллиард евро у него до сих пор на столе. Однако саудиты не единственные, кто готов пригласить к себе бразильца. В «ПСЖ» также мечтают о трансфере Винисиуса, парижане хотят таким образом отомстить за уход Мбаппе. За бразильцем также внимательно следят статусные клубы АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.
Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря
Крыськив пропустит два матча