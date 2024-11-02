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Испания
02 ноября 2024, 01:33 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:50
272
1

Мегазвезда может покинуть Реал и получить миллиард евро. Есть еще варианты

Винисиус Жуниор рассматривает уход из «королевского клуба»

02 ноября 2024, 01:33 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:50
272
1
Мегазвезда может покинуть Реал и получить миллиард евро. Есть еще варианты
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации авторитетного испанского портала Relevo, Винисиус не отклонил идею перехода в неназванный саудовский клуб. Безумное предложение на 5 лет с зарплатой в 1 миллиард евро у него до сих пор на столе. Однако саудиты не единственные, кто готов пригласить к себе бразильца. В «ПСЖ» также мечтают о трансфере Винисиуса, парижане хотят таким образом отомстить за уход Мбаппе. За бразильцем также внимательно следят статусные клубы АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.

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Винисиус Жуниор трансферы Реал Мадрид ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Челси Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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