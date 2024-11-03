Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы хотели играть в еврокубках, мы это получили»

Именитый нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко перед матчем 12-го тура УПЛ против «Ингульца» рассказал о своей реабилитации после травмы, а также высказался о результатах команды в Лиге Европы:

– Такая у нас профессия, что в футболе без травмы некуда. Самое главное, что восстановился и рад вернуться к ребятам.

— Как вы чувствуете свое физическое состояние, свою форму?

— Конечно, нужно получить свои минуты на футбольном поле. Только из-за игр ты набираешь кондиции. Физически чувствую себя неплохо, но из-за тренировок трудно набрать оптимальную форму.

— Несмотря на повреждения, вы всегда рядом с командой. Как вы видели, как команда в целом успевает восстанавливаться?

— Как мне кажется, ребята готовы и уже привыкли к такому расточительному графику. Мы хотели играть в еврокубках, мы получили это. Следует исправлять ситуацию с результатами в Лиге Европы. Относительно дороги, это чуть-чуть заезженная тема, я не буду жаловаться. Но находящиеся в футболе люди понимают, насколько важно полноценное восстановление для игроков. Проводить его не в автобусе или в поезде, а на базе.