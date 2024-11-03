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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:02
1176
0

Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Ингулец

Андрей попал в заявку киевлян, поединок начнется 3 ноября в 18:00 по Киеву

03 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:02
1176
0
Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Ингулец
ФК Динамо Киев

3 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Тренеры назвали стартовые составы. В заявку на игру попал Андрей Ярмоленко, который долгое время восстанавливался от травмы.

Стартовые составы на матч Динамо – Ингулец:

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Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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