Украина. Премьер лига03 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:02
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Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Ингулец
Андрей попал в заявку киевлян, поединок начнется 3 ноября в 18:00 по Киеву
03 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:02
1176
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3 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Тренеры назвали стартовые составы. В заявку на игру попал Андрей Ярмоленко, который долгое время восстанавливался от травмы.
Стартовые составы на матч Динамо – Ингулец:
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