Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Ингулец

3 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

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Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Тренеры назвали стартовые составы. В заявку на игру попал Андрей Ярмоленко, который долгое время восстанавливался от травмы.

Стартовые составы на матч Динамо – Ингулец: