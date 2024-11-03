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Испания
03 ноября 2024, 16:09 |
350
1

Президент Ла Лиги не хочет останавливать матчи чемпионата из-за наводнений

Хавьер Тебас высказался о наводнениях в Валенсии

03 ноября 2024, 16:09 |
350
1
Президент Ла Лиги не хочет останавливать матчи чемпионата из-за наводнений
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о переносах матча чемпионата Испании из-за катастрофы в Валенсии:

«Мы считаем, что в ужасной ситуации, с которой сейчас сталкивается Испания, лучшее решение – не останавливаться, за исключением пострадавших районов. Лучшее послание – быть на передовой в своих работах, как и работники в других секторах, обеспечивая видимость, генерируя ресурсы и показывая миру, что мы должны объединиться и действовать, чтобы двигаться вперед».

Из-за наводнений в Валенсии перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Райо Вальекано», а также между «Валенсией» и «Реалом».

Ранее коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал свое мнение о катастрофе.

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Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу наводнение
Іван Распутін Источник: Beinsports.com
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