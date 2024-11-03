Президент Ла Лиги не хочет останавливать матчи чемпионата из-за наводнений

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о переносах матча чемпионата Испании из-за катастрофы в Валенсии:

«Мы считаем, что в ужасной ситуации, с которой сейчас сталкивается Испания, лучшее решение – не останавливаться, за исключением пострадавших районов. Лучшее послание – быть на передовой в своих работах, как и работники в других секторах, обеспечивая видимость, генерируя ресурсы и показывая миру, что мы должны объединиться и действовать, чтобы двигаться вперед».

Из-за наводнений в Валенсии перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Райо Вальекано», а также между «Валенсией» и «Реалом».

Ранее коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал свое мнение о катастрофе.