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Испания
02 ноября 2024, 17:53 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:20
286
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь»

Наставник каталонцев вспомнил похожую катастрофу в Германии

02 ноября 2024, 17:53 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:20
286
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о наводнениях в Валенсии:

«Если бы это зависело от меня, я мог бы приостановить тур. Непросто решить, что делать. Вчера был сыгран матч, для меня это трагедия. В Германии три года назад мы пережили похожую ситуацию. То, что произошло в Валенсии, ужасно. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшей области».

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Эспаньола» 3 ноября в рамках 12-го тура Ла Лиги.

Из-за наводнений в Валенсии перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Райо Вальекано», а также между «Валенсией» и «Реалом».

Ранее коуч «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что не видит смысла играть в эти выходные.

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Ханс-Дитер Флик Барселона наводнение Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Relevo
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