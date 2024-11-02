Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о наводнениях в Валенсии:

«Если бы это зависело от меня, я мог бы приостановить тур. Непросто решить, что делать. Вчера был сыгран матч, для меня это трагедия. В Германии три года назад мы пережили похожую ситуацию. То, что произошло в Валенсии, ужасно. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшей области».

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Эспаньола» 3 ноября в рамках 12-го тура Ла Лиги.

Из-за наводнений в Валенсии перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Райо Вальекано», а также между «Валенсией» и «Реалом».

Ранее коуч «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что не видит смысла играть в эти выходные.