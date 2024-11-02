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Испания
02 ноября 2024, 16:52 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:57
593
0

Диего Симеоне: «Нет смысла играть в эти выходные»

Наставник «Атлетико» высказался о наводнениях в Валенсии

02 ноября 2024, 16:52 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:57
593
0
Диего Симеоне: «Нет смысла играть в эти выходные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Коуч «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче 12-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса», который запланирован на 3 ноября:

«В этом нет смысла. Происходящее очень тяжело, очень трогательно видеть людей, которые вышли на улицы, чтобы помочь, которые с лопатой и своими инструментами пытаются помогать, и это очень хорошо говорит о стране, о людях. И мы хотим помочь, где можем. Людям очень тяжело, это очень грустно, и они говорят нам продолжать, и вот мы здесь, продолжаем».

Из-за наводнений в Валенсии перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Райо Вальекано», а также между «Валенсией» и «Реалом». Также перенесены матчи Сегунды: «Кастельон» – «Ферроль», «Эльденсе» – «Уэска» и «Леванте» – «Малага».

Сообщается, что из-за наводнения в Валенсии погибло более 200 человек.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид наводнение Лас-Пальмас Валенсия Реал Мадрид Вильярреал Райо Вальекано Валенсия - Реал Ла Лига Сегунда чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: ESPN
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