Диего Симеоне: «Нет смысла играть в эти выходные»

Коуч «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче 12-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса», который запланирован на 3 ноября:

«В этом нет смысла. Происходящее очень тяжело, очень трогательно видеть людей, которые вышли на улицы, чтобы помочь, которые с лопатой и своими инструментами пытаются помогать, и это очень хорошо говорит о стране, о людях. И мы хотим помочь, где можем. Людям очень тяжело, это очень грустно, и они говорят нам продолжать, и вот мы здесь, продолжаем».

Из-за наводнений в Валенсии перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Райо Вальекано», а также между «Валенсией» и «Реалом». Также перенесены матчи Сегунды: «Кастельон» – «Ферроль», «Эльденсе» – «Уэска» и «Леванте» – «Малага».

Сообщается, что из-за наводнения в Валенсии погибло более 200 человек.