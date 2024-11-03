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Первая лига
Подолье
03.11.2024 12:00 – FT 1 : 1
Агробизнес
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Украина. Первая лига
03 ноября 2024, 16:38 |
374
0

Первая лига. Дебют Ковальца, победы Мариуполя и Нивы из Тернополя

3 ноября состоялись матчи 15-го тура Первой лиги

03 ноября 2024, 16:38 |
374
0
Первая лига. Дебют Ковальца, победы Мариуполя и Нивы из Тернополя
ФК Подолье

Своеобразное дерби состоялось в Хмельницком, ведь играли команды из одной области - «Подолье» и «Агробизнес». Гости считались фаворитами, но быстрый гол Сергея Симинина («Подолье») сломал планы подопечных Александра Чижевского.

Для «Подолья» эта игра была не только принципиальной, но и дебютной для Сергея Ковальца как тренера команды.

Удержать победный результат хозяевам не удалось. Еще в первом тайме Роман Толочко сравнял счет в матче.

ФСК «Мариуполь» на выезде обыграл сумскую «Викторию». Хозяева поля с 38-й минуты играли в меньшинстве. Мариупольцы забили на 89-й минуте, а автором гола стал Илья Зубков.

Тернопольская «Нива» победила «Прикарпатье». На голы тернополян Андрея Ризныка и Дмитрия Галадея гости ответили лишь одним мячом, который забил Роман Барчук.

Первая лига Украины. 15-й тур. 3 ноября

Нива Тернополь – Прикарпатье – 2:1

Голы: Ризнык, 13, Галадей, 21, - Барчук, 90+2

Виктория – ФСК Мариуполь – 0:1

Гол: Зубков, 89

Удаление: Шарай, 38.

Подолье – Агробизнес – 1:1

Голы: Симинин, 13 - Толочко, 43.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
11’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Руслан Бариляк (Агробизнес).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Агробизнес Виктория Сумы ФСК Мариуполь Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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