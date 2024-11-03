Первая лига. Дебют Ковальца, победы Мариуполя и Нивы из Тернополя
3 ноября состоялись матчи 15-го тура Первой лиги
Своеобразное дерби состоялось в Хмельницком, ведь играли команды из одной области - «Подолье» и «Агробизнес». Гости считались фаворитами, но быстрый гол Сергея Симинина («Подолье») сломал планы подопечных Александра Чижевского.
Для «Подолья» эта игра была не только принципиальной, но и дебютной для Сергея Ковальца как тренера команды.
Удержать победный результат хозяевам не удалось. Еще в первом тайме Роман Толочко сравнял счет в матче.
ФСК «Мариуполь» на выезде обыграл сумскую «Викторию». Хозяева поля с 38-й минуты играли в меньшинстве. Мариупольцы забили на 89-й минуте, а автором гола стал Илья Зубков.
Тернопольская «Нива» победила «Прикарпатье». На голы тернополян Андрея Ризныка и Дмитрия Галадея гости ответили лишь одним мячом, который забил Роман Барчук.
Первая лига Украины. 15-й тур. 3 ноября
Нива Тернополь – Прикарпатье – 2:1
Голы: Ризнык, 13, Галадей, 21, - Барчук, 90+2
Виктория – ФСК Мариуполь – 0:1
Гол: Зубков, 89
Удаление: Шарай, 38.
Подолье – Агробизнес – 1:1
Голы: Симинин, 13 - Толочко, 43.
События матча
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