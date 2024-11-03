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Первая лига
Подолье
03.11.2024 12:00 – FT 1 : 1
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 ноября 2024, 13:55 |
132
0

Первая лига. 15-й тур, 3 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября видеотрансляции матчей 15-го тура Первой лиги

03 ноября 2024, 13:55 |
132
0
Первая лига. 15-й тур, 3 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Подолье

3 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 15-й тур, 3 ноября

  • 12:00. Подолье Хмельницкий – Агробизнес Волочиск
  • 12:30. Виктория Сумы – ФСК Мариуполь
  • 14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье Ивано-Франковск

Турнирная таблица

12:00. Подолье Хмельницкий – Агробизнес Волочиск

12:30. Виктория Сумы – ФСК Мариуполь

14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье Ивано-Франковск

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Tolochko (Агробизнес).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Sergey Siminin (Агробизнес).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы смотреть онлайн ФСК Мариуполь Подолье Хмельницкий Агробизнес Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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