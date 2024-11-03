03.11.2024 12:00 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига03 ноября 2024, 13:55 |
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Первая лига. 15-й тур, 3 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября видеотрансляции матчей 15-го тура Первой лиги
03 ноября 2024, 13:55 |
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3 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 15-й тур, 3 ноября
- 12:00. Подолье Хмельницкий – Агробизнес Волочиск
- 12:30. Виктория Сумы – ФСК Мариуполь
- 14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье Ивано-Франковск
Турнирная таблица
12:00. Подолье Хмельницкий – Агробизнес Волочиск
12:30. Виктория Сумы – ФСК Мариуполь
14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье Ивано-Франковск
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Tolochko (Агробизнес).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Sergey Siminin (Агробизнес).
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