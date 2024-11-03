WTA03 ноября 2024, 04:31 |
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Видеообзор матча на WTA Finals Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд
Людмила и Алена в трех сетах проиграли соперницам в 1-м туре Зеленой группы
03 ноября 2024, 04:31 |
77
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2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко в трех сетах проиграли тандему Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в 1-м туре Зеленой группы Итогового турнира WTA 2024.
Игра завершилась в трех сетах победой чешки и американки со счетом 3:6, 6:3, [11:9].
В Зеленой группе также выступают тандемы Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.
Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд
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