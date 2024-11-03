Видеообзор матча на WTA Finals Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд

2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко в трех сетах проиграли тандему Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в 1-м туре Зеленой группы Итогового турнира WTA 2024.

Игра завершилась в трех сетах победой чешки и американки со счетом 3:6, 6:3, [11:9].

В Зеленой группе также выступают тандемы Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд