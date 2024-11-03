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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
02.11.2024 22:30 – FT 1 : 2
Боавишта
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Португалия
03 ноября 2024, 04:26 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:27
7
0

Жил Висенте – Боавишта – 1:2. Гости дотерпели. Видео голов и обзор

2 ноября в чемпионате Португалии сыграли матчи 10-го тура

03 ноября 2024, 04:26 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:27
7
0
Жил Висенте – Боавишта – 1:2. Гости дотерпели. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В 10-м туре Лиги Португалии «Жил Висенте» принимал на своем поле «Боавишту».

Именно хозяева поля были фаворитами перед матчем. Футболисты «Жил Висенте» с первых минут начали это доказывать. Преимущество было по всем критериям: владение мячом, удары по воротам, угловые и даже ауты. Единственное, чего не хватало, - это забитых голов.

А вот во втором тайме гостям улыбнулась удача. На 48-й минуте матча Илия Вукотич вывел «Боавишту» вперед, а через 3 минуты Жоэль Силва удвоил преимущество гостей.

Это все, что могли сделать игроки «Боавишты» в этом матче. Хозяева снова начали свое нашествие на ворота гостей, что принесло результат на 72-й минуте: бразилец Кае забил за «Жил Висенте».

До конца матча игроки «Жил Висенте» пытались сравнять счет, но представители «Боавишты» выдержали натиск и удержали счет в свою пользу.

Чемпионат Португалии. 10-й тур. 2 ноября

Жил Висенте – Боавишта – 1:2

Голы: Кайе, 72, - Вукотич, 48, Силва, 51.

Видеообзор матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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