ФОТО. Футбольный фан эпично затроллил Килиана Мбаппе. Это топ-уровень

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе ждёт не очень приятный сюрприз от футбольного болельщика, если он зайдёт в свои личные сообщения в Instagram.

Один из футбольных фанов остроумно скинул французскому нападающему видео с разъяснением, что такое офсайд.

Видео называется «Офсайд в футболе. Простое объяснение».

Напомним, что Мбаппе в матче против «Барселоны» обновил антирекорд Ла Лиги по количеству попаданий в положение вне игры.