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03 ноября 2024, 02:26 |
278
0

ФОТО. Футбольный фан эпично затроллил Килиана Мбаппе. Это топ-уровень

После такого французский нападающий точно не будет попадать в офсайд

03 ноября 2024, 02:26 |
278
0
ФОТО. Футбольный фан эпично затроллил Килиана Мбаппе. Это топ-уровень
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе ждёт не очень приятный сюрприз от футбольного болельщика, если он зайдёт в свои личные сообщения в Instagram.

Один из футбольных фанов остроумно скинул французскому нападающему видео с разъяснением, что такое офсайд.

Видео называется «Офсайд в футболе. Простое объяснение».

Напомним, что Мбаппе в матче против «Барселоны» обновил антирекорд Ла Лиги по количеству попаданий в положение вне игры.

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Килиан Мбаппе фото Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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