Другие новости03 ноября 2024, 02:26 |
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ФОТО. Футбольный фан эпично затроллил Килиана Мбаппе. Это топ-уровень
После такого французский нападающий точно не будет попадать в офсайд
03 ноября 2024, 02:26 |
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Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе ждёт не очень приятный сюрприз от футбольного болельщика, если он зайдёт в свои личные сообщения в Instagram.
Один из футбольных фанов остроумно скинул французскому нападающему видео с разъяснением, что такое офсайд.
Видео называется «Офсайд в футболе. Простое объяснение».
Напомним, что Мбаппе в матче против «Барселоны» обновил антирекорд Ла Лиги по количеству попаданий в положение вне игры.
November 2, 2024
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