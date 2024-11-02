Виталий ПЕРВАК: «Ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты»

2 октября в 15:30 состоялся матч 12-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Левым Берегом» (3:0). Главный тренер киевского клуба Виталий Первак прокомментировал поражение:

– Что вам сегодня не удалось и почему такой результат?

– Не удалось дотерпеть. Пока была спортивная игровая дисциплина, все было нормально, игра была под контролем. Сидеть только в обороне… Рано или поздно можно пропустить все. Самое главное, что нам ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты. Это также заслуга «Карпат», которые нам ничего не давали сделать. Поздравляю «Карпаты» с победой.

– У вас классные контратаки. Сегодня их не было из-за того, что «Карпаты» перекрыли все пути?

– «Карпаты» наши контратаки сбивали в самом зародыше. Однако все же стоило бежать, стараться. Но это футбол, жизнь продолжается. Сейчас нам нужно доехать до Киева и восстановиться до следующих матчей.

– В мае вы играли против «Карпат», возглавляемых Мироном Маркевичем, сейчас вы сыграли против «Карпат», которые тренирует Владислав Лупашко. На сколько изменились «зелено-белые» за эти полгода?

– У «Карпат» стало гораздо больше искусных футболистов. Адамюк, Мирошниченко – это игроки, знающие, как играть в обороне. Так же Денис Устименко в атаке. Поэтому «Карпаты» стали сильнее.