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  4. Виталий ПЕРВАК: «Ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 22:27 |
56
0

Виталий ПЕРВАК: «Ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал поражение «Карпатам»

02 ноября 2024, 22:27 |
56
0
Виталий ПЕРВАК: «Ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты»
ФК Карпаты. Виталий Первак

2 октября в 15:30 состоялся матч 12-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Левым Берегом» (3:0). Главный тренер киевского клуба Виталий Первак прокомментировал поражение:

– Что вам сегодня не удалось и почему такой результат?

– Не удалось дотерпеть. Пока была спортивная игровая дисциплина, все было нормально, игра была под контролем. Сидеть только в обороне… Рано или поздно можно пропустить все. Самое главное, что нам ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты. Это также заслуга «Карпат», которые нам ничего не давали сделать. Поздравляю «Карпаты» с победой.

– У вас классные контратаки. Сегодня их не было из-за того, что «Карпаты» перекрыли все пути?

– «Карпаты» наши контратаки сбивали в самом зародыше. Однако все же стоило бежать, стараться. Но это футбол, жизнь продолжается. Сейчас нам нужно доехать до Киева и восстановиться до следующих матчей.

– В мае вы играли против «Карпат», возглавляемых Мироном Маркевичем, сейчас вы сыграли против «Карпат», которые тренирует Владислав Лупашко. На сколько изменились «зелено-белые» за эти полгода?

– У «Карпат» стало гораздо больше искусных футболистов. Адамюк, Мирошниченко – это игроки, знающие, как играть в обороне. Так же Денис Устименко в атаке. Поэтому «Карпаты» стали сильнее.

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Виталий Первак Карпаты Львов Левый Берег Киев Карпаты - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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