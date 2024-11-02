Может сыграть? Артем Довбик попал в заявку Ромы на матч против Вероны

3 ноября в 19:00 состоится матч 11-го тура Серии А между «Вероной» и «Ромой».

Именить украинский форвард римского клуба Артем Довбик попал в заявку на матч. Нападающий пропустил предыдущую игру против «Торино», из-за болезни. Без Довбика римский клуб победил «Торино» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что наставник «Ромы» не знает, сыграет ли Артем против «Вероны».

Заявка «Ромы» на игру против «Вероны»:

Вратари: Свилар, Марин, Райан

Защитники: Анхелино, Челик, Гуммельс, Манчини, Н'Дика, Сауд

Полузащитники: Бальданцы, Кристанте, Даль, Коне, Ле Фе, Паредес, Пеллегрини, Пизилли, Залевский, Сангаре

Нападающие: Довбик, Дибала, Эль-Шаарави, Суле, Шомуродов