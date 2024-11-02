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Италия
02 ноября 2024, 22:12 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:17
86
0

Может сыграть? Артем Довбик попал в заявку Ромы на матч против Вероны

Матч пройдет 3 ноября в 19:00

02 ноября 2024, 22:12 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:17
86
0
Может сыграть? Артем Довбик попал в заявку Ромы на матч против Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября в 19:00 состоится матч 11-го тура Серии А между «Вероной» и «Ромой».

Именить украинский форвард римского клуба Артем Довбик попал в заявку на матч. Нападающий пропустил предыдущую игру против «Торино», из-за болезни. Без Довбика римский клуб победил «Торино» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что наставник «Ромы» не знает, сыграет ли Артем против «Вероны».

Заявка «Ромы» на игру против «Вероны»:

Вратари: Свилар, Марин, Райан

Защитники: Анхелино, Челик, Гуммельс, Манчини, Н'Дика, Сауд

Полузащитники: Бальданцы, Кристанте, Даль, Коне, Ле Фе, Паредес, Пеллегрини, Пизилли, Залевский, Сангаре

Нападающие: Довбик, Дибала, Эль-Шаарави, Суле, Шомуродов

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Артем Довбик Рома Рим Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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