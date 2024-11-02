Может сыграть? Артем Довбик попал в заявку Ромы на матч против Вероны
Матч пройдет 3 ноября в 19:00
3 ноября в 19:00 состоится матч 11-го тура Серии А между «Вероной» и «Ромой».
Именить украинский форвард римского клуба Артем Довбик попал в заявку на матч. Нападающий пропустил предыдущую игру против «Торино», из-за болезни. Без Довбика римский клуб победил «Торино» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что наставник «Ромы» не знает, сыграет ли Артем против «Вероны».
Заявка «Ромы» на игру против «Вероны»:
Вратари: Свилар, Марин, Райан
Защитники: Анхелино, Челик, Гуммельс, Манчини, Н'Дика, Сауд
Полузащитники: Бальданцы, Кристанте, Даль, Коне, Ле Фе, Паредес, Пеллегрини, Пизилли, Залевский, Сангаре
Нападающие: Довбик, Дибала, Эль-Шаарави, Суле, Шомуродов
📋 I convocati per #VeronaRoma#ASRoma pic.twitter.com/0IVjQB15k2— AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2024
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