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  4. Тренер Ромы рассказал, когда Довбик вернется в игру
Италия
02 ноября 2024, 15:40 |
592
0

Тренер Ромы рассказал, когда Довбик вернется в игру

Юрич отметил, что Довбик не тренируется

02 ноября 2024, 15:40 |
592
0
Тренер Ромы рассказал, когда Довбик вернется в игру
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ромы» Иван Юрич дал понять, что форвард Артем Довбик рискует пропустить воскресный матч чемпионата Италии против «Вероны».

Украинский бомбардир выздоровел после гриппа, однако пока не проводит тренировки.

«Артем сегодня должен начать тренировки. Он не тренировался вчера, он вообще не работал после матча с «Торино» в прошлом туре. Так что посмотрим, что мы решим перед «Вероной».

«Оценю состояние Довбика после тренировки», – сказал Юрич.

Игра против «Вероны» пройдет 3 ноября, начало в 19:00.

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Иван Юрич Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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