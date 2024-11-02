В субботу, 2 ноября, состоялся матч 15-го тура Первой лиги Украины, в котором сыграли лидеры турнирной таблицы – «Полтава» и «Кудровка». Гости победили со счетом 2:1.

«Кудровка» забила два гола за шесть минут, однако еще до перерыва «Полтаве» удалось отыграть второй гол. Во втором тайме зрители забитых мячей не увидели – из интересных событий стоит отметить удаление Дмитрия Щербака у хозяев. Играя в меньшинстве, «Полтава» не сумела сравнять счет.

Интересно, что благодаря этой победе, «Кудровка» набрала 25 баллов и сравнялась с «Полтавой» – теперь команды вместе возглавляют турнирную таблицу. Однако, «Полтава» сыграла на матч меньше.

Первая лига Украины, 15-й тур. 2 ноября

Полтава – Кудровка – 1:2

Голы: Одарюк, 35 – Квасов, 18, Сторчоус, 23

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: