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Первая лига
Полтава
02.11.2024 12:25 – FT 1 : 2
Кудровка
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Украина. Первая лига
02 ноября 2024, 19:11 |
103
0

Полтава – Кудровка – 1:2. Битва за первое место. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Первой лиги Украины

02 ноября 2024, 19:11 |
103
0
Полтава – Кудровка – 1:2. Битва за первое место. Видео голов и обзор
Полтава – Кудровка

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 15-го тура Первой лиги Украины, в котором сыграли лидеры турнирной таблицы – «Полтава» и «Кудровка». Гости победили со счетом 2:1.

«Кудровка» забила два гола за шесть минут, однако еще до перерыва «Полтаве» удалось отыграть второй гол. Во втором тайме зрители забитых мячей не увидели – из интересных событий стоит отметить удаление Дмитрия Щербака у хозяев. Играя в меньшинстве, «Полтава» не сумела сравнять счет.

Интересно, что благодаря этой победе, «Кудровка» набрала 25 баллов и сравнялась с «Полтавой» – теперь команды вместе возглавляют турнирную таблицу. Однако, «Полтава» сыграла на матч меньше.

Первая лига Украины, 15-й тур. 2 ноября

Полтава – Кудровка – 1:2

Голы: Одарюк, 35 – Квасов, 18, Сторчоус, 23

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии:

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Полтава).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Квасов (Кудровка).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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