Первая лига. Крах Миная, битва двух лидеров

Состоялись два матча очередного тура Первой лиги.

В группе А один из лидеров Эпицентр на своем поле разгромил Минай со счетом 4:0. Команда с 20 очками идет на второй позиции, отставая от Агробизнеса на 7 пунктов.

В группе Б в матче лидеров Кудровка обыграла Полтаву. Команды делят первое место с 25 очками.

Первая лига. 15-й тур

Эпицентр – Минай 4:0

Голы: Бендера, 15, 68, Кравчук, 41, Запорожец, 58

Полтава – Кудровка 1:2

Голы: Одарюк, 35 – Квасов, 18, Сторчоус, 23

Турнирная таблица