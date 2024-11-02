Украина. Первая лига02 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:11
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Первая лига. Крах Миная, битва двух лидеров
Эпицентр разгромил Минай, Полтава проиграла Кудровке
02 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:11
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Состоялись два матча очередного тура Первой лиги.
В группе А один из лидеров Эпицентр на своем поле разгромил Минай со счетом 4:0. Команда с 20 очками идет на второй позиции, отставая от Агробизнеса на 7 пунктов.
В группе Б в матче лидеров Кудровка обыграла Полтаву. Команды делят первое место с 25 очками.
Первая лига. 15-й тур
Эпицентр – Минай 4:0
Голы: Бендера, 15, 68, Кравчук, 41, Запорожец, 58
Полтава – Кудровка 1:2
Голы: Одарюк, 35 – Квасов, 18, Сторчоус, 23
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