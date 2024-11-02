Украина. Первая лига02 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:09
151
0
Полтава – Кудровка, Эпицентр – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября видеотрансляции матчей 15-го тура Первой лиги
02 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:09
151
0
2 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 15-й тур, 2 ноября
- 12:00. Полтава – Кудровка (старт матча отложен)
- 14:00. Эпицентр – Минай
Турнирная таблица
12:00. Полтава – Кудровка (старт матча отложен)
14:00. Эпицентр – Минай
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 ноября 2024, 18:32 14
Даяна Ястремская – владелица нового Porsche Macan
Футбол | 02 ноября 2024, 11:48 0
Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ
Бокс | 02.11.2024, 09:46
Футбол | 02.11.2024, 10:57
Футбол | 02.11.2024, 11:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2024, 19:11 4
31.10.2024, 09:00 21
02.11.2024, 01:44 1
01.11.2024, 16:01 27
31.10.2024, 22:20 11
01.11.2024, 15:34 4
01.11.2024, 16:29 14
31.10.2024, 13:02 3