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Первая лига
Полтава
02.11.2024 12:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:09
151
0

Полтава – Кудровка, Эпицентр – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября видеотрансляции матчей 15-го тура Первой лиги

02 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:09
151
0
Полтава – Кудровка, Эпицентр – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

2 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 15-й тур, 2 ноября

  • 12:00. Полтава – Кудровка (старт матча отложен)
  • 14:00. Эпицентр – Минай

Турнирная таблица

12:00. Полтава – Кудровка (старт матча отложен)

14:00. Эпицентр – Минай

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Минай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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