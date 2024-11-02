Илья КВАСНИЦА: «У Кривбасса больше сильных сторон, чем слабых»
Нападающий «Руха» высказался о матче с «Кривбассом»
Форвард «Руха» Илья Квасница высказался о матче против «Кривбасса», который состоится 4 ноября в рамках 12-го тура УПЛ:
«Довольны, что прервали свою безвыигрышную серию и, конечно, после каждой победы поднимается настроение.
У «Кривбасса» больше сильных сторон, чем слабых. У криворожцев качественная атака и надежная защита – они очень сбалансированы. Нам будет нелегко в этом гостевом матче. Мы будем настраиваться на эту игру, как и на каждую другую – с желанием победить.
Не думаю, что нам труднее будет играть в Кривом Роге, чем в других городах, потому что город недалеко от фронта, потому что война по всей стране. Единственный минус – больше тревог, ведь в Кривом Роге действительно чаще раздаются воздушные тревоги, если сравнивать со Львовом».
Ранее нападающий львовского клуба Ярослав Карабин высказался о матче с криворожским клубом.
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