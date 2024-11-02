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  4. Нападающий Руха: «Кривбасс по своему игровому стилю очень похож на Рух»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:17
116
0

Нападающий Руха: «Кривбасс по своему игровому стилю очень похож на Рух»

Ярослав Карабин рассказал о подготовке к матчу с «Кривбассом»

02 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:17
116
0
Нападающий Руха: «Кривбасс по своему игровому стилю очень похож на Рух»
ФК Рух. Ярослав Карабин

4 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Рухом». Нападающий львовского клуба Ярослав Карабин высказался о матче:

«Кривбасс» по своему игровому стилю очень похож на «Рух». Криворожцы также играют один в один и стараются высоко прессинговать. Думаю, нас ждет хорошая игра. Сейчас мы в привычном режиме готовимся к поединку с «Кривбассом» и настроены на то, чтобы получить положительный результат.

Команда довольна, что одержала победу в предыдущем матче с «Карпатами». Кубковые поединки отличаются от чемпионата тем, что в случае поражения ты вылетаешь из турнира, поэтому мы рады, что шагаем дальше. Особенно радует, что, одержав эту победу, мы прервали свою безвыигрышную серию».

29 октября «Рух» одолел «Карпаты» со счетом 1:0 в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

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Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Рух Ярослав Карабин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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