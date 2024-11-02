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02 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:51
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2

«Ограбление». Фанаты Винисиуса накинулись на футболистов с именем Родри

Поклонники бразильского вингера захейтили не того Родри

02 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:51
480
2
«Ограбление». Фанаты Винисиуса накинулись на футболистов с именем Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

28 октября прошла церемония вручения Золотого мяча-2024. Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем Золотого мяча, обойдя в голосовании звезду «Реала» Винисиуса Жуниора. После вручения награды фанаты бразильского вингера решили захейтить полузащитника горожан в социальных сетях. Однако, как выяснилось, у Родри нет страницы в социальных сетях.

Хейт со стороны поклонников Винисиуса, перепутавших его с Родри, получил полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль. Под постом хавбека появились комментарии в поддержку Винисиуса: «Ограбление», «Он принадлежит Вини», «Зачем ты ограбил его?», «Ограбление средь бела дня». В настоящее время фанаты бразильца написали более 11 тысяч комментариев под фотографией аргентинца.

Также поклонники Винисиуса «напали» на аккаунт полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура.

Хейт не обошел даже одноклубника Винисиуса. Нападающий «Реала» Родриго Гоэс получил тысячи гневных комментариев под свои посты.

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Винисиус Жуниор Родри Родриго Бентанкур Родриго Гоес Родриго Де Пауль Золотой мяч
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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AndiM
Тупі бразильські абєзяни навіть елементарно не можуть написати повідомлення кому треба наскільки ж тупими потрібно бути?
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