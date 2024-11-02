Арне СЛОТ: «Брайтон зарекомендовал себя как команда высокого уровня АПЛ»

2 ноября в 17:00 состоится матч 10-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брайтоном». Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот высказался о соперниках:

«Прошло всего несколько дней с момента последней встречи наших команд, поэтому не было слишком много времени, чтобы переварить результат, но реальность такова, что независимо от того, как закончилась прошедшая игра, мы знали, что сегодняшняя игра будет очень тяжелой.

В последние сезоны «Брайтон» заслужил репутацию увлекательной, перспективной команды, но я бы сказал, что теперь они снова перешли на другой уровень, зарекомендовав себя как команда высшего уровня Премьер-лиги. Тот факт, что они выходят в эту игру на шестом месте, достигнув действительно хороших результатов уже в этом сезоне, лишь подчеркивает это».

30 октября «Ливерпуль» победил «Брайтон» со счетом 3:2, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.