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Англия
02 ноября 2024, 16:12 | Обновлено 02 ноября 2024, 16:13
58
0

Арне СЛОТ: «Брайтон зарекомендовал себя как команда высокого уровня АПЛ»

Наставник «Ливерпуля» высказался о матче с «Брайтоном»

02 ноября 2024, 16:12 | Обновлено 02 ноября 2024, 16:13
58
0
Арне СЛОТ: «Брайтон зарекомендовал себя как команда высокого уровня АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

2 ноября в 17:00 состоится матч 10-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брайтоном». Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот высказался о соперниках:

«Прошло всего несколько дней с момента последней встречи наших команд, поэтому не было слишком много времени, чтобы переварить результат, но реальность такова, что независимо от того, как закончилась прошедшая игра, мы знали, что сегодняшняя игра будет очень тяжелой.

В последние сезоны «Брайтон» заслужил репутацию увлекательной, перспективной команды, но я бы сказал, что теперь они снова перешли на другой уровень, зарекомендовав себя как команда высшего уровня Премьер-лиги. Тот факт, что они выходят в эту игру на шестом месте, достигнув действительно хороших результатов уже в этом сезоне, лишь подчеркивает это».

30 октября «Ливерпуль» победил «Брайтон» со счетом 3:2, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Арне Слот Ливерпуль Брайтон Ливерпуль - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Ливерпуль
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