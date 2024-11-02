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  4. Лидеру Спортинга предложили перебратся в МЮ. Что он ответил?
Англия
02 ноября 2024, 15:04 |
151
0

Лидеру Спортинга предложили перебратся в МЮ. Что он ответил?

Виктор Дьекереш не собирается покидать Португалию

02 ноября 2024, 15:04 |
151
0
Лидеру Спортинга предложили перебратся в МЮ. Что он ответил?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Звезда португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш не собирается покидать свою команду вслед за уже бывшим наставником Рубеном Аморимом.

«Предлагаете перейти в «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю, но мне и тут хорошо. Сейчас я нахожусь в этой команде и мне нравится здесь. Конечно, грустно от его ухода. Но мы желаем ему всего наилучшего», – ответил футболист на вопрос журналистов.

Виктор Дьекереш проводит сильный сезон в португальской лиге. В последнем матче чемпионата игрок забил в ворота соперника четыре мяча. В этом сезоне швед провел 10 игр в чемпионате и забил невероятные 16 голов.

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чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу Английская Премьер-лига Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед Виктор Дьекереш Рубен Аморим трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: The Mirror
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