Лидеру Спортинга предложили перебратся в МЮ. Что он ответил?

Звезда португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш не собирается покидать свою команду вслед за уже бывшим наставником Рубеном Аморимом.

«Предлагаете перейти в «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю, но мне и тут хорошо. Сейчас я нахожусь в этой команде и мне нравится здесь. Конечно, грустно от его ухода. Но мы желаем ему всего наилучшего», – ответил футболист на вопрос журналистов.

Виктор Дьекереш проводит сильный сезон в португальской лиге. В последнем матче чемпионата игрок забил в ворота соперника четыре мяча. В этом сезоне швед провел 10 игр в чемпионате и забил невероятные 16 голов.