Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре гола Дьекереша. Спортинг отгрузил соперникам 5 мячей в Португалии
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
01.11.2024 22:15 – FT 5 : 1
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:46
67
0

Четыре гола Дьекереша. Спортинг отгрузил соперникам 5 мячей в Португалии

Вечером 1 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии

02 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:46
67
0
Четыре гола Дьекереша. Спортинг отгрузил соперникам 5 мячей в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вечером 1 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии.

Спортинг отгрузил 5 мячей соперникам из клуба Эштрела Амадора (5:1).

Четыре гола забил форвард Виктор Дьекереш.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября

Спортинг – Эштрела Амадора – 5:1

Голы: Дьекереш, 19, 31, 42 (пен), 70, Араухо, 85 – Родриго Пиньо, 35

Турнирная таблица

По теме:
Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге
Далот оптимистично настроен в отношении Аморима
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
чемпионат Португалии по футболу Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Эштрела Амадора
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Футбол | 01 ноября 2024, 23:49 0
Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену

Голы для хозяев поля забили Матия Фриган и Аллахьяр Сайядманеш,

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 ноября 2024, 18:02 30
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняков» в погоне за «Динамо» не должно волновать, что «Черноморец» уже 4 матча не проигрывает

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01.11.2024, 18:32
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Бокс | 01.11.2024, 07:47
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Климас назвал идеального соперника для Усика после его реванша с Фьюри
Климас назвал идеального соперника для Усика после его реванша с Фьюри
31.10.2024, 23:23 1
Бокс
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
31.10.2024, 10:44 11
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 61
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем