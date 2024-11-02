01.11.2024 22:15 – FT 5 : 1
Португалия02 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:46
67
0
Четыре гола Дьекереша. Спортинг отгрузил соперникам 5 мячей в Португалии
Вечером 1 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии
02 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 00:46
67
0
Вечером 1 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии.
Спортинг отгрузил 5 мячей соперникам из клуба Эштрела Амадора (5:1).
Четыре гола забил форвард Виктор Дьекереш.
Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября
Спортинг – Эштрела Амадора – 5:1
Голы: Дьекереш, 19, 31, 42 (пен), 70, Араухо, 85 – Родриго Пиньо, 35
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