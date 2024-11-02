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  4. Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 13:53 |
951
4

Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера

Никола Риццоли считает, что судейская бригада приняла верное решение

02 ноября 2024, 13:53 |
951
4
Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола и консультант по арбитражу Никола Риццоли прокомментировал красную карточку футболиста «Шахтера» Дмитрия Крыськива в матче против «Динамо» (1:1):

«Игрок «Шахтера» не успел побороться за мяч и прыгнул с вытянутой ногой на игрока «Динамо». Удар шипами пришелся на голень соперника и поставил под угрозу безопасность футболиста «Динамо». В этой ситуации игрок «Шахтера» не имел возможность сыграть в мяч.

Решение арбитра наказать футболиста красной является правильным», – констатировал Риццоли.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрел материалы по удалению Крыськива и отстранил его на два матча.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Дмитрий Крыськив судейство Никола Риццоли
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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serhiy
Адекватні люди і так знали ,без Ріццолі,що там 100% червона картка. То хіба притрушеним дмитрикам і сосатільним отаманам кожний епізод розсосолювати треба !
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Артемій Золотарь
Ця заслужена червона картка стосувалась ж працівників ФК "Шахтар",тому вони організували,як зазвичай,від себе "дешеві" пустки тиску на УАФ!
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+4
Fitness.sports
Неделю разговоры не о чем. Потому что красная карточка там видно было без всякого вмешательства VAR. 
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+1
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