Была ли красная? Арбитр УАФ прокомментировал удаление футболиста Шахтера

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола и консультант по арбитражу Никола Риццоли прокомментировал красную карточку футболиста «Шахтера» Дмитрия Крыськива в матче против «Динамо» (1:1):

«Игрок «Шахтера» не успел побороться за мяч и прыгнул с вытянутой ногой на игрока «Динамо». Удар шипами пришелся на голень соперника и поставил под угрозу безопасность футболиста «Динамо». В этой ситуации игрок «Шахтера» не имел возможность сыграть в мяч.

Решение арбитра наказать футболиста красной является правильным», – констатировал Риццоли.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрел материалы по удалению Крыськива и отстранил его на два матча.