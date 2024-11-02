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02 ноября 2024, 11:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:46
84
0

Наставник сборной Бразилии публично поддержал Винисиуса

По мнению специалиста, вингер должен был получить награду Золотой мяч

02 ноября 2024, 11:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:46
84
0
Наставник сборной Бразилии публично поддержал Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Доривал Жуниор

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал победу испанца Родри на церемонии Золотого мяча. Специалист подчеркнул, что на индивидуальную награду больше заслуживал Винисиус Жуниор.

«По-моему, это несправедливая ситуация, особенно потому, что это индивидуальная награда. Ничего не имею против того, кто получил приз. Именно наоборот – это признание одного из величайших игроков испанского футбола. Но Винисиус за проделанную им работу должен был получить другое внимание.

Впрочем, величайшей наградой, полученной Винисиусом, стало признание и уважение к его народу. Подавляющее большинство бразильского народа осознали несправедливость, допущенную к футболисту, который мог бы заслуженно получить награду», – сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.

Также игрока мадридского «Реала» поддержал земляк из «Тоттенхэма».

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Доривал Жуниор Винисиус Жуниор Золотой мяч Родри
Андрій Вітренко Источник: Goal.com
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