Наставник сборной Бразилии публично поддержал Винисиуса

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал победу испанца Родри на церемонии Золотого мяча. Специалист подчеркнул, что на индивидуальную награду больше заслуживал Винисиус Жуниор.

«По-моему, это несправедливая ситуация, особенно потому, что это индивидуальная награда. Ничего не имею против того, кто получил приз. Именно наоборот – это признание одного из величайших игроков испанского футбола. Но Винисиус за проделанную им работу должен был получить другое внимание.

Впрочем, величайшей наградой, полученной Винисиусом, стало признание и уважение к его народу. Подавляющее большинство бразильского народа осознали несправедливость, допущенную к футболисту, который мог бы заслуженно получить награду», – сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.

Также игрока мадридского «Реала» поддержал земляк из «Тоттенхэма».