Не готов к матчам? Талант Реала исключен из заявки сборной Бразилии

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик оказался вне заявки сборной Бразилии на ноябрьские матчи квалификации Чемпионата мира-2026.

Хоть футболист и выступал за национальную команду в октябре, главный тренер Доривал Жуниор решил отказаться от услуг спортсмена.

Специалист заявил, что он рассчитывает исключительно на игроков, которые регулярно играют на клубном уровне.

«У нас нет времени на тренировки или на то, чтобы игроки вернулись в хорошую форму. Выступают они в клубе или нет? Вот на какой вопрос нужно ответит в первую очередь», – сказал Доривал.

Напомним, что Бразилия не совсем удачно выступает на отборном турнире к мундиалю. За 10 игр сборная набрала 16 баллов, занимая при этом четвертную строчку.

В ноябре селесао предстоит сыграть в гостях против Венесуэлы, а позже дома против Уругвая.