Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не готов к матчам? Талант Реала исключен из заявки сборной Бразилии
Другие новости
02 ноября 2024, 05:29 | Обновлено 02 ноября 2024, 05:31
185
0

Не готов к матчам? Талант Реала исключен из заявки сборной Бразилии

Тренер решил отказаться от услуг Эндрика

02 ноября 2024, 05:29 | Обновлено 02 ноября 2024, 05:31
185
0
Не готов к матчам? Талант Реала исключен из заявки сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик оказался вне заявки сборной Бразилии на ноябрьские матчи квалификации Чемпионата мира-2026.

Хоть футболист и выступал за национальную команду в октябре, главный тренер Доривал Жуниор решил отказаться от услуг спортсмена.

Специалист заявил, что он рассчитывает исключительно на игроков, которые регулярно играют на клубном уровне.

«У нас нет времени на тренировки или на то, чтобы игроки вернулись в хорошую форму. Выступают они в клубе или нет? Вот на какой вопрос нужно ответит в первую очередь», – сказал Доривал.

Напомним, что Бразилия не совсем удачно выступает на отборном турнире к мундиалю. За 10 игр сборная набрала 16 баллов, занимая при этом четвертную строчку.

В ноябре селесао предстоит сыграть в гостях против Венесуэлы, а позже дома против Уругвая.

По теме:
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи
Месси поделился планами на будущее. Сыграет ли на ЧМ-2026?
Эндрик сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Доривал Жуниор
Андрій Вітренко Источник: Football Espana
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле
Футбол | 01 ноября 2024, 22:23 1
Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле
Короли Лиги чемпионов поражают мир своей магией на поле

Рекордные камбэки 5:2, такое под силу только Реалу, который это сделал дважды в истории

ВИДЕО. Человек с большой буквы. Благородный поступок Канте
Футбол | 02 ноября 2024, 04:59 0
ВИДЕО. Человек с большой буквы. Благородный поступок Канте
ВИДЕО. Человек с большой буквы. Благородный поступок Канте

Француз убрался на стадионе во время матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01.11.2024, 18:32
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Футбол | 01.11.2024, 14:13
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01.11.2024, 16:29
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
31.10.2024, 01:33 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем