Лула да СИЛВА: «Вместо Винисиуса и Эндрика нужно вызывать местных игроков»

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что вместо игроков из Европы нужно вызывать талантов из местного чемпионата:

«Футболисты за границей ничем не лучше футболистов из внутреннего чемпионата. В Бразилии есть игроки хорошего качества, нужно предоставить им шансы.

Я встречался с президентом нашей федерации и призвал его смотреть на наш чемпионат. Вместо Винисиуса, Эндрика, Родриго или Рафиньи нужно вызывать местных перспективных футболистов», – категорично заявил да Силва.

Лидер лондонского Арсенала травмировался в матче сборной.