Бразилия12 октября 2024, 20:03 | Обновлено 12 октября 2024, 21:26
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Лула да СИЛВА: «Вместо Винисиуса и Эндрика нужно вызывать местных игроков»
Президент Бразилии выступил против игроков из Европы
12 октября 2024, 20:03 | Обновлено 12 октября 2024, 21:26
506
0
Президент Бразилии Лула да Силва считает, что вместо игроков из Европы нужно вызывать талантов из местного чемпионата:
«Футболисты за границей ничем не лучше футболистов из внутреннего чемпионата. В Бразилии есть игроки хорошего качества, нужно предоставить им шансы.
Я встречался с президентом нашей федерации и призвал его смотреть на наш чемпионат. Вместо Винисиуса, Эндрика, Родриго или Рафиньи нужно вызывать местных перспективных футболистов», – категорично заявил да Силва.
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