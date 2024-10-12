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  4. Лула да СИЛВА: «Вместо Винисиуса и Эндрика нужно вызывать местных игроков»
Бразилия
12 октября 2024, 20:03 | Обновлено 12 октября 2024, 21:26
506
0

Лула да СИЛВА: «Вместо Винисиуса и Эндрика нужно вызывать местных игроков»

Президент Бразилии выступил против игроков из Европы

12 октября 2024, 20:03 | Обновлено 12 октября 2024, 21:26
506
0
Лула да СИЛВА: «Вместо Винисиуса и Эндрика нужно вызывать местных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что вместо игроков из Европы нужно вызывать талантов из местного чемпионата:

«Футболисты за границей ничем не лучше футболистов из внутреннего чемпионата. В Бразилии есть игроки хорошего качества, нужно предоставить им шансы.

Я встречался с президентом нашей федерации и призвал его смотреть на наш чемпионат. Вместо Винисиуса, Эндрика, Родриго или Рафиньи нужно вызывать местных перспективных футболистов», – категорично заявил да Силва.

Лидер лондонского Арсенала травмировался в матче сборной.

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сборная Бразилии по футболу Винисиус Жуниор Эндрик
Микола Титюк Источник: Goal.com
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