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  4. Новые проблемы Арсенала: лидер травмировался в матче сборной Англии
Лига наций
12 октября 2024, 14:39 |
753
0

Новые проблемы Арсенала: лидер травмировался в матче сборной Англии

Команду покинули Сака и Джонс

12 октября 2024, 14:39 |
753
0
Новые проблемы Арсенала: лидер травмировался в матче сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии объявила, что хавбек Ливерпуля Кертис Джонс и вингер Арсенала Букайо Сака покинули расположение национальной команды из-за травм.

Сака получил повреждение в матче Лиги наций с Грецией, который команда неожиданно проиграла 1:2.

О сроках восстановления информации нет, а Футбольная ассоциация отметила, что Сака возвращается в Арсенал, где и будут выяснять, когда лидер команды вернется на поле.

В нынешнем сезоне лондонская команда уже потеряла ключевого игрока Мартина Эдегора, получившего серьезную травму в составе сборной Норвегии.

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Букайо Сака сборная Англии по футболу Кертис Джонс Лига наций Арсенал Лондон Ливерпуль
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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