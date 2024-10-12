Новые проблемы Арсенала: лидер травмировался в матче сборной Англии

Сборная Англии объявила, что хавбек Ливерпуля Кертис Джонс и вингер Арсенала Букайо Сака покинули расположение национальной команды из-за травм.

Сака получил повреждение в матче Лиги наций с Грецией, который команда неожиданно проиграла 1:2.

О сроках восстановления информации нет, а Футбольная ассоциация отметила, что Сака возвращается в Арсенал, где и будут выяснять, когда лидер команды вернется на поле.

В нынешнем сезоне лондонская команда уже потеряла ключевого игрока Мартина Эдегора, получившего серьезную травму в составе сборной Норвегии.