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Англия
02 ноября 2024, 10:57 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:01
203
0

КАРРАГЕР: «Амориму придется проделать огромную работу»

Экс-футболист высказался о назначении нового тренера «Манчестер Юнайтеда»

02 ноября 2024, 10:57 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:01
203
0
КАРРАГЕР: «Амориму придется проделать огромную работу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший игрок «Ливерпуля», а на сегодня эксперт телеканала Sky Sports, Джейми Каррагер поделился мыслями после назначения наставником «Манчестер Юнайтеда» Рубена Аморима.

«Двигаться вперед будет тяжело, но труднее всего – это сдвинуться с мертвой точки. Амориму придется проделать огромную работу. «Манчестер Юнайтед» сейчас на 14-м месте в турнирной таблице, но это можно быстро исправить, ведь у них состав, способный соперничать с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Челси». К тому же они не так уж далеки от зоны Лиги чемпионов», – сказал Каррагер.

Напомним, что дьяволы разорвали контракт с Эриком тех Хагом, за что придется выплатить голландцу немалую сумму компенсации.

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Джейми Каррагер Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: BBC
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