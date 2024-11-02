КАРРАГЕР: «Амориму придется проделать огромную работу»
Экс-футболист высказался о назначении нового тренера «Манчестер Юнайтеда»
Бывший игрок «Ливерпуля», а на сегодня эксперт телеканала Sky Sports, Джейми Каррагер поделился мыслями после назначения наставником «Манчестер Юнайтеда» Рубена Аморима.
«Двигаться вперед будет тяжело, но труднее всего – это сдвинуться с мертвой точки. Амориму придется проделать огромную работу. «Манчестер Юнайтед» сейчас на 14-м месте в турнирной таблице, но это можно быстро исправить, ведь у них состав, способный соперничать с «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Челси». К тому же они не так уж далеки от зоны Лиги чемпионов», – сказал Каррагер.
Напомним, что дьяволы разорвали контракт с Эриком тех Хагом, за что придется выплатить голландцу немалую сумму компенсации.
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