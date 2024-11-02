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02 ноября 2024, 05:23 |
370
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж

На церемонии Золотой мяч она была одной из эффектных леди

02 ноября 2024, 05:23 |
370
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба и Габриэль Лемер

Ведущий церемонии «Золотой мяч-2024» Дидье Дрогба был одним из самых заметных героев вечера, когда Родри выиграл главный приз.

Украшением легендарного экс-футболиста стала его девушка – Габриэль Лемер.

В январе 2021 года Дрогба объявил о разводе со своей теперь уже бывшей женой Лаллой Диаките после десяти лет брака.

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Габриэль Лемер, предпринимательница и генеральный директор «Barons Agence Consil En Communication» – агенства, которое работает в сфере политических услуг. Она – дочь бывшего дипломата, экс-президента Бельгийской торговой палаты в Кот-д'Ивуаре.

Габриэль поздравила Дидье с великолепной работой на гала-вечере в Instagram:

«Поздравляем малыша с харизматичным выступлением на @ballondorofficial 2024. Наш африканский Джеймс Бонд», – написала девушка Дрогба.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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