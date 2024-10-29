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29 октября 2024, 23:18 | Обновлено 30 октября 2024, 05:33
2578
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Красавица, вдохновившая Родри на Золотой мяч

Знакомимся с ещё одной героиней вчерашнего вечера...

29 октября 2024, 23:18 | Обновлено 30 октября 2024, 05:33
2578
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Красавица, вдохновившая Родри на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Лаура Иглесиас

Супруга Родри – Лаура Иглесиас – является самым важным человеком в карьере обладателя «Золотого мяча-2024».

Пара вместе с университетских лет: футболист познакомился со своей будущей женой, учась в Университете Хайме I в Кастельоне – и Лаура, и Родриго учились в этом учебном заведении.

Родри Эрнандес имеет степень по бизнес-администрированию и менеджменту. А его жена работает в медицинской сфере – она доктор.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Очень сдержанная в их жизни и отношениях, об этой молодой женщине мало что известно. В отличие от футболиста, у нее есть социальные сети, но ее учетная запись приватна, и она также хочет быть подальше от центра внимания и не хочет разоблачать свою жизнь публично», – пишет про Лауру журналистка Sport.es Сильвия Лопес.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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