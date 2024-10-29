ДЕВУШКА ДНЯ. Красавица, вдохновившая Родри на Золотой мяч

Супруга Родри – Лаура Иглесиас – является самым важным человеком в карьере обладателя «Золотого мяча-2024».

Пара вместе с университетских лет: футболист познакомился со своей будущей женой, учась в Университете Хайме I в Кастельоне – и Лаура, и Родриго учились в этом учебном заведении.

Родри Эрнандес имеет степень по бизнес-администрированию и менеджменту. А его жена работает в медицинской сфере – она доктор.

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«Очень сдержанная в их жизни и отношениях, об этой молодой женщине мало что известно. В отличие от футболиста, у нее есть социальные сети, но ее учетная запись приватна, и она также хочет быть подальше от центра внимания и не хочет разоблачать свою жизнь публично», – пишет про Лауру журналистка Sport.es Сильвия Лопес.