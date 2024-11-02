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02 ноября 2024, 03:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 04:13
54
0

ФОТО. Спайдермен и не только. Как футболисты праздновали Хелловин

Мы собрали для вас несколько образов звездных футболистов в хелловинскую ночь

02 ноября 2024, 03:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 04:13
54
0
ФОТО. Спайдермен и не только. Как футболисты праздновали Хелловин
Instagram. Каземиро

В ночь с 31-го октября на 1-е ноября мир праздновал Хелловин.

Instagram-аккаунт Mundo Wags сделал подборку образов звезд футбола в этот мистический праздник.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Здесь вы увидите образы Каземиро, Гарначо, Доннаруммы, Маркиньоса, Жоау Невеша, Андрея Лунина и других.

А мы напомним про шокирующий образ футболистки, которая совсем недавно была моделью OnlyFans.

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фото lifestyle Каземиро Андрей Лунин Алехандро Гарначо Джанлуиджи Доннарумма Маркиньос Жоау Невеш
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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