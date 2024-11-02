ФОТО. Спайдермен и не только. Как футболисты праздновали Хелловин

В ночь с 31-го октября на 1-е ноября мир праздновал Хелловин.

Instagram-аккаунт Mundo Wags сделал подборку образов звезд футбола в этот мистический праздник.

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Здесь вы увидите образы Каземиро, Гарначо, Доннаруммы, Маркиньоса, Жоау Невеша, Андрея Лунина и других.

А мы напомним про шокирующий образ футболистки, которая совсем недавно была моделью OnlyFans.