Другие новости02 ноября 2024, 03:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 04:13
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ФОТО. Спайдермен и не только. Как футболисты праздновали Хелловин
Мы собрали для вас несколько образов звездных футболистов в хелловинскую ночь
02 ноября 2024, 03:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 04:13
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В ночь с 31-го октября на 1-е ноября мир праздновал Хелловин.
Instagram-аккаунт Mundo Wags сделал подборку образов звезд футбола в этот мистический праздник.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Здесь вы увидите образы Каземиро, Гарначо, Доннаруммы, Маркиньоса, Жоау Невеша, Андрея Лунина и других.
А мы напомним про шокирующий образ футболистки, которая совсем недавно была моделью OnlyFans.
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