УАФ наказала Рух двумя штрафами. В чем же причина?
Львовский клуб обязан сделать взнос в размере 35 тысяч гривен
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ обязал львовский «Рух» оплатить два штрафа за поединок 10-го тура против «Карпат» (0:1).
Общая сумма денежного взыскания составляет 35 тысяч гривен.
Первое наказание в размере 10 тысяч связано с нарушением правил проведения матчей в условиях военного положения, а именно превышение допустимого количества фанатов на стадионе.
Остальные 25 тысяч штрафа клуб должен заплатить за скандирование нецензурных высказываний в сторону главного арбитра встречи.
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