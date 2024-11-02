УАФ наказала Рух двумя штрафами. В чем же причина?

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ обязал львовский «Рух» оплатить два штрафа за поединок 10-го тура против «Карпат» (0:1).

Общая сумма денежного взыскания составляет 35 тысяч гривен.

Первое наказание в размере 10 тысяч связано с нарушением правил проведения матчей в условиях военного положения, а именно превышение допустимого количества фанатов на стадионе.

Остальные 25 тысяч штрафа клуб должен заплатить за скандирование нецензурных высказываний в сторону главного арбитра встречи.