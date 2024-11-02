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  4. УАФ наказала Рух двумя штрафами. В чем же причина?
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 01:28 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:30
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0

УАФ наказала Рух двумя штрафами. В чем же причина?

Львовский клуб обязан сделать взнос в размере 35 тысяч гривен

02 ноября 2024, 01:28 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:30
110
0
УАФ наказала Рух двумя штрафами. В чем же причина?
ФК Рух

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ обязал львовский «Рух» оплатить два штрафа за поединок 10-го тура против «Карпат» (0:1).

Общая сумма денежного взыскания составляет 35 тысяч гривен.

Первое наказание в размере 10 тысяч связано с нарушением правил проведения матчей в условиях военного положения, а именно превышение допустимого количества фанатов на стадионе.

Остальные 25 тысяч штрафа клуб должен заплатить за скандирование нецензурных высказываний в сторону главного арбитра встречи.

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Рух Львов КДК УАФ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух - Карпаты штрафы
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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