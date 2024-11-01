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01 ноября 2024, 22:06 | Обновлено 01 ноября 2024, 22:14
1289
0

САЛЕНКО: «Соперник Динамо поставил автобус. Я подумал: почему б не пробить»

Юниоры киевского Динамо разгромили Ингулец и готовятся к Марибору

01 ноября 2024, 22:06 | Обновлено 01 ноября 2024, 22:14
1289
0
САЛЕНКО: «Соперник Динамо поставил автобус. Я подумал: почему б не пробить»
ФК Динамо. Роман Саленко

Полузащитник юношеской команды «Динамо» и автор первого забитого мяча в ворота «Ингульца» Роман Саленко прокомментировал победу в домашнем матче чемпионата Украины U-19 со счетом 7:0:

– Первый тайм был сложным, имела место ротация игроков, ведь мы готовимся к поединку Юношеской лиги УЕФА против «Марибора». Очень хорошо, что находившиеся на скамье запасных футболисты сумели усилить игру и во втором тайме забить столько мячей.

– Вы стали автором первого гола с дальней дистанции, расскажите, как решились на этот удар?

– Соперник «поставил автобус» в обороне у своих ворот. Я подумал, если мы не можем сделать навес, разыграть или приблизиться к воротам, почему бы не пробить издалека. Все получилось, и дальше игра уже пошла лучше.

– Было ли у команды большое желание победить после ничьей с «Марибором» и поражения от «Шахтера»?

– Конечно, было досадно проиграть «Шахтеру» и сыграть вничью с «Марибором». По моему мнению, по статистике мы были лучше обеих этих команд. Но сезон еще очень длинный. Что касается эмоций и желания победить, они должны всегда присутствовать. Даже сегодня после первого тайма добавили эмоции и забили.

– Первый матч с «Марибором» вы пропустили из-за повреждений, насколько хорошо себя чувствуете сейчас, перед ответным матчем?

– Мне кажется, я готов на 100%. У меня больше эмоций, чем у ребят, потому что они уже сыграли в Юношеской лиге УЕФА, а я еще ничего не видел, еду впервые, поэтому готов рвать, бегать, носиться и, конечно, побеждать. Думаю, и Марибор тоже будет бороться до конца, ведь в этом матче решится. Кто пройдет дальше.

– Это будет для вас первый международный опыт на клубном уровне. Учитывая, что в первом матче не удалось реализовать много моментов, может ли так случиться, что в ответном матче вы наверстаете и забьете много мячей?

– Конечно. В первом матче играл Алекс Пеикришвили, а сейчас он травмирован – то есть может быть ротация состава и смена тактики. Будем стараться использовать свои возможности.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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