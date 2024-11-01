Главный тренер Барселоны напугал своих футболистов

Стали известны подробности разговора, который случился в матче чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик приказал своим футболистам играть с высокой линией защиты и ни в коем случае не отступать к своим воротам. «Каждого, кто отступит хотя бы на метр назад, я сразу же заменю», – заявил наставник в разговоре с футболистами.

«Барселона» неожиданно легко разгромила мадридский «Реал» со счетом 4:0. Слова Флика тоже подействовали на игроков – лидер соперника Килиан Мбаппе восемь раз попадал в офсайдную ловушку.