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Испания
01 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:23
813
0

Главный тренер Барселоны напугал своих футболистов

Ханс-Дитер Флик был готов заменить любого, кто его ослушается

01 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:23
813
0
Главный тренер Барселоны напугал своих футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Стали известны подробности разговора, который случился в матче чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик приказал своим футболистам играть с высокой линией защиты и ни в коем случае не отступать к своим воротам. «Каждого, кто отступит хотя бы на метр назад, я сразу же заменю», – заявил наставник в разговоре с футболистами.

«Барселона» неожиданно легко разгромила мадридский «Реал» со счетом 4:0. Слова Флика тоже подействовали на игроков – лидер соперника Килиан Мбаппе восемь раз попадал в офсайдную ловушку.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик Реал Мадрид Барселона
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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