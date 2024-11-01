Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину
Александр изменил свое мнение, пообщавшись с другими футболистами
Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко признался, что в первые дни вторжения России на территорию Украины. Игрок рассказал о своих эмоциях в начале полномасштабной войны.
«Моя первая реакция – вернуться и воевать или стать волонтером. Мы все хотели быть там, защищая свою страну. Это наш украинский менталитет. Мы рождаемся с ним.
Но потом я поговорил со всеми другими украинскими игроками, которые были за границей, и мы согласились, что можем быть намного полезнее нашим людям из-за пределов страны.
Мы пообещали, что будем продолжать играть в футбол, представлять нашу страну как можно лучше и использовать эту возможность, чтобы высказаться, чтобы мир узнал о происходящем», – написал Александр в автобиографии «Вірити».
Ранее Зинченко признался, как футболисты «Арсенала» реагируют на войну в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» ждет победы британца
Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта