Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко признался, что в первые дни вторжения России на территорию Украины. Игрок рассказал о своих эмоциях в начале полномасштабной войны.

«Моя первая реакция – вернуться и воевать или стать волонтером. Мы все хотели быть там, защищая свою страну. Это наш украинский менталитет. Мы рождаемся с ним.

Но потом я поговорил со всеми другими украинскими игроками, которые были за границей, и мы согласились, что можем быть намного полезнее нашим людям из-за пределов страны.

Мы пообещали, что будем продолжать играть в футбол, представлять нашу страну как можно лучше и использовать эту возможность, чтобы высказаться, чтобы мир узнал о происходящем», – написал Александр в автобиографии «Вірити».

Ранее Зинченко признался, как футболисты «Арсенала» реагируют на войну в Украине.