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Англия
01 ноября 2024, 08:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 08:23
651
6

Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину

Александр изменил свое мнение, пообщавшись с другими футболистами

01 ноября 2024, 08:21 | Обновлено 01 ноября 2024, 08:23
651
6
Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко признался, что в первые дни вторжения России на территорию Украины. Игрок рассказал о своих эмоциях в начале полномасштабной войны.

«Моя первая реакция – вернуться и воевать или стать волонтером. Мы все хотели быть там, защищая свою страну. Это наш украинский менталитет. Мы рождаемся с ним.

Но потом я поговорил со всеми другими украинскими игроками, которые были за границей, и мы согласились, что можем быть намного полезнее нашим людям из-за пределов страны.

Мы пообещали, что будем продолжать играть в футбол, представлять нашу страну как можно лучше и использовать эту возможность, чтобы высказаться, чтобы мир узнал о происходящем», – написал Александр в автобиографии «Вірити».

Ранее Зинченко признался, как футболисты «Арсенала» реагируют на войну в Украине.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон российско-украинская война чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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west-ukr5555
Якщо хотів - треба було йти. Говорити про те, що "хотів" призводить до негативної реакції людей. Вже один "великий воїн" Алієв воює...
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+3
Brent11
Языком молоть,не мешки ворочать...
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+1
Муґунот Уух
краще б уже мовчав
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0
Serhii P.
Пездіти - не мішки носити
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-1
Pixelman
Я теж хотів бути мільярдером і мав стати президентом, але друзі мене відговорили 
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-2
VovanSidorovi4
Хаха
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-2
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