«Единственная радость». Журналист назвал Довбика самым опасным игроком Ромы

Итальянский журналист Даниэле Алоизи перед матчем 10-го тура Серии А между Ромой и Торино рекомендовал туринской команде особое внимание уделить украинскому форварду волков Артему Довбику.

«Торино нужно ограничить Довбика, который является единственным позитивным моментом для римлян на старте сезона. Выделяется только Артем, потому что другие летние трансферы пока ничего не дали», – сказал Алоизи.

Матч между Ромой и Торино состоится в четверг, 31 октября, в Риме на Стадио Олимпико. После 9 туров римляне имеют в активе 10 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда из Турина идет 9-ю, набрав 14 баллов.

В текущем сезоне в активе Довбика 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.