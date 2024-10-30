ШОВКОВСКИЙ: «У нас нет основного или резервного состава»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский проанализировал победу в Кубке Украины над «Ворсклой» (2:1).

«С учетом игры против «Шахтера» мы сознательно изменили почти полностью стартовый состав, дали возможность отдохнуть тем футболистам, которые несколько дней назад играли против горняков, а также проверили кондиции других исполнителей. Хочу еще раз отметить: у нас нет основного или резервного состава. Потому что некоторые писали, что мы в Риме выпустили резервный состав. Нет, у нас есть команда, есть стартовый состав, который решается с учетом всех обстоятельств. Мы понимали, что игра будет сложна. Именно на такой поединок мы и настраивали своих ребят. Главное – мы решили эту задачу и дальше будем готовиться к следующим матчам.

С учетом того, что мы играем через два дня на третий, а также логистику, мы даже не можем полноценно удерживать нагрузку в тренировочном процессе. Поэтому я и говорю ребятам, что они должны отрабатывать в поединках то, что мы всегда делаем и на тренировках. Все приблизительно находятся в одинаковых кондициях, и это очень важно для команды. Без ошибок не вышло. Гол мы пропустили после ошибки, но я не хочу сейчас делать акцент на том, кто ее допустил. Безусловно, мы все это разберем и будем готовиться дальше.

Касательно «Ворсклы», то когда приходит новый тренер, это всегда дополнительный всплеск эмоций для всех. А мы знаем, как требователен Максимов к своим подопечным. Всегда против команд Юрия Вильевича играть непросто. А в Полтаве у нас всегда боевые матчи», – ответил Шовковский.