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Кубок Украины
30 октября 2024, 20:28 | Обновлено 30 октября 2024, 20:30
327
0

БРАГАРУ: «Все нужно доказывать на футбольном поле»

Футболист киевского «Динамо» поделился мыслями после победы над «Ворсклой»

30 октября 2024, 20:28 | Обновлено 30 октября 2024, 20:30
327
0
БРАГАРУ: «Все нужно доказывать на футбольном поле»
ФК Динамо Київ. Максим Брагару

Полузащитник «Динамо» Киев Максим Брагару высказался касательно минимальной победы над «Ворсклой» в 1/8 финала Кубка Украины (2:1).

«Мы ожидали, что поединок будет тяжелый, ведь игра кубковая и матча ответного не будет. Очень тяжело было, 120 минут, но главное, что мы выиграли и движемся дальше.

Команда «Ворскла» очень хороший коллектив, навязывает борьбу, играет вертикально.

Что думаю о ротации? Тренерский штаб решил, что сегодня будет такой состав, и мы выходили и играли. Каждый понимает, что все нужно доказывать на футбольном поле.

Что сказал Шовковский перед овертаймом? Я сидел на скамье запасных, потому что меня уже заменили, и не слышал, что он говорил», – прокомментировал Брагару.

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Максим Брагару Динамо Киев Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу Ворскла - Динамо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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