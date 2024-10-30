БРАГАРУ: «Все нужно доказывать на футбольном поле»

Полузащитник «Динамо» Киев Максим Брагару высказался касательно минимальной победы над «Ворсклой» в 1/8 финала Кубка Украины (2:1).

«Мы ожидали, что поединок будет тяжелый, ведь игра кубковая и матча ответного не будет. Очень тяжело было, 120 минут, но главное, что мы выиграли и движемся дальше.

Команда «Ворскла» очень хороший коллектив, навязывает борьбу, играет вертикально.

Что думаю о ротации? Тренерский штаб решил, что сегодня будет такой состав, и мы выходили и играли. Каждый понимает, что все нужно доказывать на футбольном поле.

Что сказал Шовковский перед овертаймом? Я сидел на скамье запасных, потому что меня уже заменили, и не слышал, что он говорил», – прокомментировал Брагару.