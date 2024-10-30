ПЯТЕНКО: «Долго радоваться не будем»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился эмоциями после победы национальной команды в ответном матче против сборной Турции в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 (2:0).

«Выводы сделали после первого матча, некоторые нюансы подправили, потому и сыграли на ноль. Но все же ошибки были, во втором тайме отдали соперницам инициативу. Однако хорошо, что все хорошо закончилось.

Турецкие футболистки выдергивали нас из свободных зон. Выдергивали с позиций на флангах, и уже потом мы не успевали помешать передачам в нашу штрафную. Во ответной игре это тоже было, но в меньшей степени.

Радость была несдержанной, победа – это позитив. Но долго радоваться не будем, потому что следующий соперник очень серьезный. Чего ожидаю от Бельгии? Греция продержалась с ними 120 минут до первого упущенного. В первой игре не пропустили, только во второй встрече. Бельгия – топ-команда, ожидаем тяжелой игры, но как всегда, будем отдаваться по полной, готовиться. Постараемся пройти Бельгию. У нас есть хороший пример, два матча с Уэльсом. Будем готовиться», – сказал Пятенко.