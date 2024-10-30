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  4. Жена Довбика рассказала о церемонии вручения ЗМ. Что сказала о форварде?
Испания
30 октября 2024, 15:16 | Обновлено 30 октября 2024, 15:35
1008
2

Жена Довбика рассказала о церемонии вручения ЗМ. Что сказала о форварде?

Юлия в восторге от церемонии

30 октября 2024, 15:16 | Обновлено 30 октября 2024, 15:35
1008
2
Жена Довбика рассказала о церемонии вручения ЗМ. Что сказала о форварде?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем и Юлия Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик занял 29 место в голосовании за «Золотой мяч» и был приглашен на торжественную церемонию вручения награды. Его жена Юлия призналась, что они с Артемом даже не мечтали о таких высотах, и рассказала об атмосфере на награждении.

«В прошлом году я смотрела «Золотой мяч» по телевизору, потому что люблю эту премию, обожаю хороших людей и все, что связано с футболом. Мне всегда все это было интересно с точки зрения организации, как все продумано и так далее.

Я Артему сказала: «В прошлом году я даже не могла себе представить, что мы будем сегодня здесь на этой премии». Это невероятная эмоция, когда пришло осознание, где мы находимся. Потому что процесс подготовки, полет, организация все это не погружает в атмосферу. А вот когда ты уже в моменте, эмоции просто нереальны.

Когда приходит осознание, с какими людьми сидишь в одном зале, кто эти люди, рядом с Артемом, что он вообще среди этих людей. Честно скажу, даже в прошлом году все это казалось недостижимым. Говорю прошлый год, потому что для меня даже переход из Днепра-1 в Жирону остается в разрезе одного года. Хотя уже за этот календарный год многое изменилось, и команда в том числе», – сказала Юлия.

В этом году «Золотой мяч» завоевал испанский полузащитник Родри. Андрей Лунин выбрал своего победителя, обратившись к Винисиусу.

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Артем Довбик Юлия Довбик Золотой мяч Рома Рим чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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antt
Саме так, церемонія золотого мяча в тому числі для неї. Реал же не поїхав, навіть Холанд. Так треба ж кимось компенсувати.
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0
justhateme
"неймовірні люди довкола, атмосфера, організація", ко-ко-ко
неймовірний Артем, і його досягнення, завдяки яким ти там опинилась. Все на цьому.
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0
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