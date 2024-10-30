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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 14:37 | Обновлено 30 октября 2024, 14:45
517
0

Воспитанник Шахтера разнес ЛНЗ, обратившись к Ковпаку. В чем дело?

Владислав Нехтий считает, что он заслуживал шанса сыграть в УПЛ

30 октября 2024, 14:37 | Обновлено 30 октября 2024, 14:45
517
0
Воспитанник Шахтера разнес ЛНЗ, обратившись к Ковпаку. В чем дело?
ЛНЗ. Александр Ковпак

Бывший форвард черкасского ЛНЗ Владислав Нехтий, который является воспитанником «Шахтера», раскритиковал менеджмент черкасской команды. Нападающий заявил, что ждал шанса сыграть в УПЛ.

– В ЛНЗ вам не дали сыграть в УПЛ после повышения в классе. Было обидно?

– Конечно. И не только мне. Считаю, что нельзя так поступать. Летом, кажется, у девяти человек завершились контракты и нам сказали: «Спасибо, до свидания». Футболисты помогли решить задачу. Почему не дать им шанс?

– Это было решение тогдашнего главного тренера Александра Ковпака?

– Все это решал не главный тренер, а один из менеджеров. Я знаю кто, но опять же фамилию называть не хочу. Хотя тот же Ковпак, принявший команду по ходу сезона в Первой лиз, сначала говорил, что все будет хорошо, и мы будем все вместе шагать дальше.

На самом деле вышло так, что почти сразу начали покупать новых игроков. И если до зимы я был основным, то после перерыва перестал попадать в состав и даже выходить на смену. Такая же ситуация была еще у ряда ребят, которые в первой части сезона делали результат. Возможно, мы стали для кого-то неудобными.

В итоге новички оказались ничем не лучше тех, кто уже находился в команде. Какой результат показали в УПЛ? Сколько проработал Ковпак? Три-четыре тура? Ну, это выбор клуба, который мы не в праве осуждать. Нам не по 15 лет, чтобы обижаться на кого-то, но неприятно, – сказал Некто.

В настоящее время ЛНЗ возглавляет испанский специалист Андреас Карраско. Александр Ковпак работает в академии черкасского клуба.

Ранее сообщалось, что Нехтий высказал свое мнение по поводу легионеров в черкасской команде.

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Владислав Нехтий Александр Ковпак ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Андрес Карраско чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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