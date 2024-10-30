Экс-игрок ЛНЗ: «Жаль президента клуба. Его доят со всех сторон»

Полузащитник перволиговой команды «Кудровка» Владислав Нехтий, который в сезоне 2022/2023 защищал цвета клуб ЛНЗ, поделился мнением о нынешних реалиях черкасского клуба.

– В ЛНЗ вообще такая ситуация, что мне просто жаль президента клуба. Его доят со всех сторон. Это знаю не только я. Футбольный мир тесен. Берут таких игроков... Я никого не хочу обидеть, но исходя из того, кого подписывают, что там происходит, какие суммы фигурируют... Это же страшно становится.

Не знаю, возможно, там дают зеленый свет на это. Пожалуй, ЛНЗ вообще полностью играл бы легионерами, если бы разрешили. У нас менталитет такой, что лучше взять кого-то из Буркина-Фасо, чем дать шанс украинцу. И менеджмент тебе скажет: «Да ты что!? Это же легионер!». Потом спрашивают, где пропадают наши таланты. Да вы же сами не даете им шанса!

Болельщики наши также туда же. Увидят темнокожего парня и к нему очередь стоит, чтобы сфотографироваться. Потому что он темнокожий.

– Насколько можно понять позицию ЛНЗ, то они просто не хотят переплачивать украинцам, которые в условиях перегретого рынка просят слишком много.

– Я знаю, что легионеры приходят на не более низкие условия, чем просят украинцы. Им платят не копейки. Там очень хорошие зарплаты. Я слышал суммы.

Покупают легионеров, платят им зарплату, подъемные, плюс агентские... Мне кажется, что все это так дерибанится между собой, что аж жалко становится, – рассказал Нехтий.

Ранее Владислав Нехтий назвал футболиста с большой буквы у «горняков».