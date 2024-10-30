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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 09:39 | Обновлено 30 октября 2024, 09:43
364
0

Экс-игрок дубля Шахтера назвал футболиста с большой буквы у «горняков»

Владислав Нехтий вспомнил игры с участием Фернандиньо, Виллиана и Тейшейры

30 октября 2024, 09:39 | Обновлено 30 октября 2024, 09:43
364
0
Экс-игрок дубля Шахтера назвал футболиста с большой буквы у «горняков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Воспитанник структуры донецкого «Шахтера» Владислав Нехтий рассказал о том, как в свое время за дубль «горняков» выступали легионеры основного состава клуба Фернандиньо, Виллиан и Алекс Тейшейра.

– Со звездными легионерами удалось поиграть?

– Да, тренировался с ними в первой команде, когда меня подключали туда в периоды международных пауз. Также их к нам иногда спускали в дубль. Играть с Виллианом, Дугласом Костой, Алексом Тейшейрой, Фернандиньо, Генрихом Мхитаряном, Луисом Адриано было чем-то невероятным. Ты получал колоссальный опыт как молодой исполнитель и мог у каждого чему-то научиться.

– Кто произвел наибольшее впечатление?

– Как-то за дубль сыграл Фернандиньо. Он или после травмы был, или имел дисквалификацию. Это просто! Он вообще не терял мячи. Его хладнокровие, культура паса, подсказки на поле... Ты просто кайфуешь от игры вместе с ним.

Виллиан также для меня – футболист с большой буквы. Что он делал с мячом! Он был как привязан к ноге. Супер! Имел высочайший класс.

– В играх за дубль бразильцы, пожалуй, вообще разрывали.

– Ой, бывало собирались на установку, и когда называли состав, ты вроде бы в старте. Потом звонят тренеру и говорят: «Сейчас приедет пять человек». Не знаешь, кто именно, смотришь в окно и думаешь: «Хоть бы не Тейшейра на мою позицию». И, как назло, спускают именно его. Понятно, что из основы ты сразу выпадаешь. Можешь даже в заявку не попасть.

Зато был в этом один большой плюс. Мы же получали премии за победы. Ребятам из основы, понятное дело, за игры в дубле не платили. То есть побеждали Виллиан и Тейшейра, а премии платили нам, – рассказал Нехтий.

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Владислав Нехтий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Виллиан Фернандиньо Алекс Тейшейра
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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