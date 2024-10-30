Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ракицкий шантажировал Луческу и Ахметова в Шахтере. В чем причина?
Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 10:26 |
1687
5

Ракицкий шантажировал Луческу и Ахметова в Шахтере. В чем причина?

Стало известно, как защитник выбивал себе место в первой команде «горняков»

30 октября 2024, 10:26 |
1687
5
Ракицкий шантажировал Луческу и Ахметова в Шахтере. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Воспитанник донецкого «Шахтера» Владислав Нехтий рассказал, как Ярослав Ракицкий выбивал себе место в первой команде «горняков» на заре карьеры. Нехтий признался, что Ярослав поставил четкий ультиматум руководству клуба.

«Я слышал историю, что когда Ракицкого впервые взяли на сборы с первой командой, то Луческу сказал, что, мол, потому еще рано в основу.

Потом так получилось, что Ракицкому предложил контракт «Металлург» (Донецк), и он сказал руководству: «Или я иду в «Металлург» или опять еду на сборы с первой командой. Ну, и поехал он второй раз на собрание и доказал. Луческу его оставил. Время показало, что это был не случайный выбор.

У Ракицкого высокий уровень игрового интеллекта. Футболистов с таким ремнем и такой левой ногой было мало даже в Европе. Ракицкий на долгие годы стал ключевым игроком и легендой «Шахтера», – рассказал Нехтий.

Ракицкий выступал за «горняков» в два периода (2009-2019, 2023-2024), проведя 358 поединков и завоевав 23 трофея.

По теме:
«Чудак с пузом». Известно, кто был любимцем Ярославского в Металлисте
Экс-игрок ЛНЗ: «Жаль президента клуба. Его доят со всех сторон»
Экс-игрок дубля Шахтера назвал футболиста с большой буквы у «горняков»
Мирча Луческу Владислав Нехтий Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Металлург Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 30 октября 2024, 09:42 0
Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 22:15 по Киеву

Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2024, 07:15 11
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Полтавчане давно не побеждали

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30.10.2024, 08:01
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.10.2024, 11:28
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Футбол | 29.10.2024, 16:28
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Ракицький молодець.
Все логічно, людина розуміла що потрібно рухатись далі, за цен тільки ++
Здоровий вибір.
Слово шантаж тут не доречне
Ответить
+2
Xvalenok03
Хотелось бы еще мнение менеджера по клинингу  с загородной спортиной базы узнать - каким он парнем был!?!?!?!?
Ответить
0
Burevestnik
цікаво  узнати думку про нього від 
його друга і тренера Тім Ощ Ука.
Ответить
0
FunnyCat_____
Посредственный защитник, который кроме первого паса по сути и не имеет каких то внушительных умений.
Просто распиаренный у нас, но отсутствие  в его карьере клубов выше среднего лишний раз доказывает, что уровень этого футболиста  не превышал УПЛ.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 14
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем