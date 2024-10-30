Ракицкий шантажировал Луческу и Ахметова в Шахтере. В чем причина?

Воспитанник донецкого «Шахтера» Владислав Нехтий рассказал, как Ярослав Ракицкий выбивал себе место в первой команде «горняков» на заре карьеры. Нехтий признался, что Ярослав поставил четкий ультиматум руководству клуба.

«Я слышал историю, что когда Ракицкого впервые взяли на сборы с первой командой, то Луческу сказал, что, мол, потому еще рано в основу.

Потом так получилось, что Ракицкому предложил контракт «Металлург» (Донецк), и он сказал руководству: «Или я иду в «Металлург» или опять еду на сборы с первой командой. Ну, и поехал он второй раз на собрание и доказал. Луческу его оставил. Время показало, что это был не случайный выбор.

У Ракицкого высокий уровень игрового интеллекта. Футболистов с таким ремнем и такой левой ногой было мало даже в Европе. Ракицкий на долгие годы стал ключевым игроком и легендой «Шахтера», – рассказал Нехтий.

Ракицкий выступал за «горняков» в два периода (2009-2019, 2023-2024), проведя 358 поединков и завоевав 23 трофея.