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  4. «Тимощук – х*й». Милевский назвал легенд Украины. Что думает об Алиеве?
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 11:24 |
2163
4

«Тимощук – х*й». Милевский назвал легенд Украины. Что думает об Алиеве?

Бывший нападающий «Динамо» прошел блиц-опрос

27 октября 2024, 11:24 |
2163
4
«Тимощук – х*й». Милевский назвал легенд Украины. Что думает об Алиеве?
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский накануне матча 11-го тура УПЛ между столичным клубом и донецким «Шахтером» прошел блиц-опрос о легендах украинского футбола.

– Шовковский.

– Легенда.

– Пятов.

– Легенда.

– Белькевич.

– Для меня это топ-легенда.

– Срна.

– Легенда.

– Алиев.

– Легенда.

– Тимощук.

– Х*й.

– Ярмоленко.

– Легенда.

– Ракицкий.

– Легенда.

– Леоненко.

– Однозначно – нет.

– Воробей.

– Также нет

– Шацких.

– Легенда.

– Брандао.

– Нет.

– Буяльский.

– Я к Виталику хорошо отношусь, поэтому скажу – да, легенда.

– Степаненко.

– Нет.

– Шапаренко.

– Рановато. Нет.

– Судаков.

– Рановато. Нет.

– Бущан.

– Я Жорика знаю с 17-ти лет. Я его очень уважаю, но до легенды пусть еще подрастет, поэтому пока что нет.

– Матвиенко.

– Нет.

Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.

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Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Александр Алиев Анатолий Тимощук Александр Шовковский Андрей Пятов Валентин Белькевич Дарио Срна Андрей Ярмоленко Ярослав Ракицкий Виктор Леоненко Андрей Воробей Максим Шацких Виталий Буяльский Николай Шапаренко Тарас Степаненко Георгий Судаков Георгий Бущан Николай Матвиенко
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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CheMP
какой интервьюируемый - такой и опрос 
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+2
MaximusOne
А сутенер Мілевський поміг йому укр баб під французького араба підсунути...
Ответить
+1
Serhii P.
інтелект так і пре з Млевського
Ответить
+1
Saar
Про тимощука і Леоненка - красава🤣🤣🤣🤣
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0
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