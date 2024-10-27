«Тимощук – х*й». Милевский назвал легенд Украины. Что думает об Алиеве?

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский накануне матча 11-го тура УПЛ между столичным клубом и донецким «Шахтером» прошел блиц-опрос о легендах украинского футбола.

– Шовковский.

– Легенда.

– Пятов.

– Легенда.

– Белькевич.

– Для меня это топ-легенда.

– Срна.

– Легенда.

– Алиев.

– Легенда.

– Тимощук.

– Х*й.

– Ярмоленко.

– Легенда.

– Ракицкий.

– Легенда.

– Леоненко.

– Однозначно – нет.

– Воробей.

– Также нет

– Шацких.

– Легенда.

– Брандао.

– Нет.

– Буяльский.

– Я к Виталику хорошо отношусь, поэтому скажу – да, легенда.

– Степаненко.

– Нет.

– Шапаренко.

– Рановато. Нет.

– Судаков.

– Рановато. Нет.

– Бущан.

– Я Жорика знаю с 17-ти лет. Я его очень уважаю, но до легенды пусть еще подрастет, поэтому пока что нет.

– Матвиенко.

– Нет.

Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.