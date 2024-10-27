«Тимощук – х*й». Милевский назвал легенд Украины. Что думает об Алиеве?
Бывший нападающий «Динамо» прошел блиц-опрос
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский накануне матча 11-го тура УПЛ между столичным клубом и донецким «Шахтером» прошел блиц-опрос о легендах украинского футбола.
– Шовковский.
– Легенда.
– Пятов.
– Легенда.
– Белькевич.
– Для меня это топ-легенда.
– Срна.
– Легенда.
– Алиев.
– Легенда.
– Тимощук.
– Х*й.
– Ярмоленко.
– Легенда.
– Ракицкий.
– Легенда.
– Леоненко.
– Однозначно – нет.
– Воробей.
– Также нет
– Шацких.
– Легенда.
– Брандао.
– Нет.
– Буяльский.
– Я к Виталику хорошо отношусь, поэтому скажу – да, легенда.
– Степаненко.
– Нет.
– Шапаренко.
– Рановато. Нет.
– Судаков.
– Рановато. Нет.
– Бущан.
– Я Жорика знаю с 17-ти лет. Я его очень уважаю, но до легенды пусть еще подрастет, поэтому пока что нет.
– Матвиенко.
– Нет.
Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.
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